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رابط موقع كلية الشرطة 2021 بعد خفض التنسيق وخطوات التقديم.. والاوراق المطلوبة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:04 ص
كلية الشرطة
كلية الشرطة
جاءت أكاديمية الشرطة ضمن الكليات التي خفضت تنسيقها العام الجاري، حيث أن تم تخفيض التنسيق بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 10% مقارنة بالعام الماضي.

وتم الإعلان في بيان رسمي، عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على خفض مجموع القبول للالتحاق بـ كلية الشرطة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الازهرية أو ما يعادلها، ليكون 60% بدلًا من 65% من المجموع الكلي للدرجات، لذلك يبحث كثيرون عن رابط موقع كلية الشرطة للتقديم الكترونيًا.

وسنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط موقع كلية الشرطة 2021 بعد خفض التنسيق وخطوات التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للأكاديمة والأوراق المطلوبة، وهي كالتالي:-

آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة 2021 بعد تخفيض التنسيق
ووفقًا للبيان الصادر، فقد تم تمديد فترة التقديم لأكاديمية الشرطة، ليستمر حتى الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021، بدلًا من الإثنين 6 سبتمبر الجاري.

رابط موقع كلية الشرطة بعد خفض التنسيق
يجب أن يكون التقديم لكلية الشرطة عبر جهاز كمبيوتر PC أو جهاز لاب توب، ولا يفضل استخدام الجوال، حتى تتمكن من استيفاء البيانات، ويمكن التقديم من خلال رابط موقع كلية الشرطة (اضغط هنـــــــــــــــــــــــا).

خطوات التقديم لكلية الشرطة بعد خفض التنسيق

- الدخول على موقع أكاديمية الشرطة واختيار التقديم (اضغط هنـــــــــــــــــــــــا).

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالمتقدم.

- الصفحة التالية ستظهر فيها بيانات الطالب الشخصية، مثل الاسم، المنطقة التعليمية، مجموع الطالب، وبعد التأكد من البيانات يجب الضغط على "التالي".

- سوف يظهر أمام الطالب 3 أيام مختلفة لأداء الاختبارات، يجب اختيار أحد الأيام المناسبة للطالب.

- بعدها يحصل الطالب على رقم اللجنة والرقم السري الخاص به الذي سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية.

- يجب على الطالب طباعة الإفادة الدالة على قيامة بالتقدم للالتحاق بالكلية.

الاوراق المطلوبة للتقديم لكلية الشرطة 2021

- إحضار 4 صور مقاس 4×6

- شهادة الميلاد

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل.
- الإفادة التي تدل على تقديم الطالب لكلية الشرطة.

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كلية الشرطة 2021 رابط موقع كلية الشرطة 2021

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