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بعد الشراء.. تعرف على طريقة حذف السلع أو إلغاء الطلب من "امازون مصر"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:11 ص
امازون مصر
امازون مصر
أعلنت شركة أمازون، عزمها على عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر موقعها، وذلك تزامنًا مع الإطلاق الرسمي لموقع "امازون مصر" بديل سوق دوت كوم، بأسعار تنافسية ولتجربة تجربة تسوق مميزة، حيث بدأ المهتمون بالبحث عن كيفية التسوق عبر الموقع وطريقة حذف السلع أو إلغاء الطلب من "امازون مصر".

وخلال السطور التالية، سنستعرض لكم طريقة حذف السلع أو إلغاء الطلب من "امازون مصر" وكيفية التسوق عبر الموقع، وهي كالتالي:-

طريقة إلغاء الطلب من امازون مصر

- اذهب إلى طلباتك وحدد الطلب الذي تريد إلغاءه، علمًا بأنّه إذا كانت هذه السلعة تباع من قبل بائع في السوق، يكون لديك 30 دقيقة بعد إتمام الطلب للقيام بأي إلغاء، أما إذا كان الطلب قد دخل بالفعل في عملية الشحن، فلن يتوفر خيار الإلغاء. 

- حدد صندوق الاختيار المجاور لكل سلعة ترغب في حذفها من الطلب، ولإلغاء الطلب بأكمله، قم بتحديد كافة السلع.

- حدد حذف السلع المحددة عند الانتهاء.

- بعد إرسال الإلغاء، سيرسل لك الموقع رسالة تأكيد إلى عنوان البريد الإلكتروني على حسابك.

ويمكنكم أيضًا التأكد من أن الطلب قد ألغي عن طريق زيارة طلباتك، فإذا رأيت الطلب في قسم الطلبات الملغاة، فقد تمت علمية الإلغاء بنجاح.

وأشار الموقع إلى أنّه في حال تم شحن طلبك مباشرة من أمازون ولا يمكن تعديله، يمكنك رفض تسلم الطرد أو إرجاعه باستخدام مركز الإرجاع، أما إذا تم شحن طلبك مباشرة من بائع ولا يمكن تعديله، عليك الاتصال بالبائع من خلال اتباع الخطوات الآتية:

طريقة الاتصال بالبائع قبل إتمام الطلب

- في صفحة تفاصيل المنتج، حدد اسم البائع.

- في الصفحة التالية، اختر زر «اسأل سؤالًا»، وفي بعض الأحيان، يتم بيع نفس المنتج من قبل بائعين مختلفين، ففي مثل هذه الحالات، اختر جديد من في صفحة قائمة المنتجات للاطلاع على قائمة البائعين المتوافرين، ثم حدد تصنيف البائع الذي تريد الاتصال به للوصول إلى صفحة الملف الشخصي للبائع واختر زر اسأل سؤالًا.

- حدد الخيارات المناسبة في دردشة مساعد مراسلة البائع أو قم بملء نموذج الاتصال، سيتم إرسال رسالتك إلى البائع عبر مركز الرسائل، وسوف يردون عليك عبر البريد الإلكتروني في غضون يومي عمل.

طريقة الاتصال بالبائع بعد إتمام الطلب 

- اذهب إلى طلباتك.

- ابحث عن طلبك في القائمة.

- حدد مشكلة في الطلب.

- اختر الموضوع من القائمة المعروضة.

- حدد اتصل بالبائع.

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