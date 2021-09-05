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مدبولي: موسوعة جينيس تتأهب لـ3 أرقام قياسية أحرزها صندوق تحيا مصر
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:17 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن صندوق تحيا مصر تأسس عام 2014 ويتبنى برامج ومبادرات لمساعدة المواطنين، حيث يتضمن الصندوق 6 مبادرات وبرامج أساسية.
وأشار "مدبولي"، خلال احتفالية أبواب الخير بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية تضم رقمين قياسيين أنجزهما صندوق تحيا مصر بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة للتبرع بالمواد الغذائية.
وأضاف أن موسوعة جينيس تتأهب لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة أحرزها صندوق تحيا مصر تختص بكل من أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية على مستوى العالم، وأكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية، وأكبر تبرع بالمواد الغذائية، مؤكدا أن الصندوق قدم نموذج يحتذى به بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والدولة.