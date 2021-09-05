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"الري": الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 2431 كم بالمحافظات

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل 2431.749 كيلومتر حتى الآن، بنسبة تنفيذ بلغت 39.14% بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه جارٍ العمل على أطوال تصل إلى 6212.305 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية.

إجمالي الأطوال التي شملها المشروع
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الاعتماد لها بلغت 9005.137 كيلومتر حتى الآن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع، والتي تنتهي بحلول منتصف عام 2022، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.

تأهيل 18.795 كيلومتر من المساقي حتى الآن

كما أكدت الوزارة أنه تم تأهيل وتبطين مساقي بأطوال تصل إلى 18.795 بنسبة تنفيذ بلغت 4.07% بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الإعتماد لها والجاري تنفيذها بلغت 461.98 كيلومتر حتى الآن، بـ 6 محافظات.

وقالت الوزارة - في بيان لها - إنه سيتم تأهيل المساقي في 6 محافظات تشمل 106.56 كيلومتر بالقليوبية و90 كيلومترًا بالدقهلية و1.58 بالمنوفية و60.91 بأسيوط و200.5 بالفيوم و2.43 بالإسكندرية.

توفير فرص عمل
ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي تم التنفيذ فيها، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن أكثر من 300 شركة ومقاول يعملون في تنفيذ المشروع بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذى وفر آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

فوائد المشروع
وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بأنه تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل وذلك من خلال متابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع.

وأشار وزير الري إلى أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.
"الري": الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 2431 كم بالمحافظات
"الري": الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 2431 كم بالمحافظات
"الري": الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 2431 كم بالمحافظات
"الري": الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 2431 كم بالمحافظات

الكلمات المفتاحية

نهر النيل تأهيل الترع والمساقي الفجر الري

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