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وزيرة الصناعة: زيادة التبادل التجارى مع أفريقيا أهم أولويات الدولة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن زيادة التعاون والتبادل التجارى مع الدول الأفريقية من أهم أولويات وتوجهات الدولة المصرية حاليا وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على الاستفادة من السوق الأفريقي الواعد لتسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة وفتح منافذ جديدة أمامهم لتصدير منتجاتهم وتطويرها مما يمكنهم من تلبية احتياجات هذه الأسواق.
 
وأضافت أن التوسع في السوق الأفريقى سيساعد أصحاب المشروعات على الاستفادة من المواد الخام والموارد الطبيعية المتاحة بهذه الدول واستخدامها في تصنيع منتجاتهم بأسعار مناسبة وتنافسية. 
 
وجاء ذلك في إطار الاجتماع الذى عقده جهاز تنمية المشروعات مع ممثلي السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) لمناقشة آليات تفعيل خدمات المنصة الأفريقية "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" التي تعتبر أول منصة الكترونية تربط بين 50 مليون امرأة في مجال الأعمال التجارية والصناعية داخل 38 دولة أفريقية. وقد شارك في الاجتماع عدد من الجهات المعنية بالمرأة من الوزارات والمؤسسات والمجالس القومية والاتحادات والروابط الداعمة للمرأة إلى جانب ممثلي البنك المركزى المصرى.
 
وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الجهاز للتعاون مع كافة شركاء التنمية لتهيئة البيئة المناسبة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأضاف أن هذا الاجتماع تم بهدف تقديم خدمات فعلية لسيدات الأعمال من خلال منصة "خمسين مليون امرأة أفريقية" التى تم إطلاقها رسميا بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والبنك الأفريقي للتنمية بهدف المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادى والتبادل التجارى بين الدول الأفريقية والعمل على استخدام الموارد الطبيعية المتاحة بهذه الدول للخروج بمنتج أفريقى يتمتع بالمعايير المناسبة لترويجه في الأسواق المحلية والعالمية.
 
وأوضحت سالى سعدة رئيس المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل التي سيتم تنفيذها لتعريف سيدات الأعمال في مصر بالخدمات التي تتيحها المنصة والفرص التصديرية المتاحة بالدول الأفريقية وآليات التصدير لهذه الدول والإجراءات المطلوبة بالإضافة إلى التعرف على الموارد الطبيعية المتاحة بكل دولة وكيفية استيرادها مما يتيح للآلاف من سيدات الأعمال في مصر الوصول إلى السوق الأفريقي والتعرف على أذواق واحتياجات المواطنين بهذه المناطق وتقديم المنتجات المناسبة لها.
 

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