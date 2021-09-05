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رئيس الوزراء: نحن بحاجة لتعليم أولادنا كيف يكونوا خيريين

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن بعد ما تحقق خلال السنوات الماضية نحن اليوم أمام إطلالة جديدة تدشنها احتفالية أبواب الخير وهى إطلاق أكبر قافلة للمساعداتت إنسانية بتكلفة 650 مليون جنيه بالتنسيق بين عدد من الوزارات والمؤسسات.

وأشار "مدبولي"، خلال احتفالية أبواب الخير بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن لاستدامة العمل الخيري علينا مواجهة تحديين رئيسيين يتمثلوا في ترسيخ العمل الخيري في قلوب وعقول أجيال المستقبل، حيث أننا بحاجة لتعليم أولادنا كيف يكونوا خيريين، وتدريب شبابنا وأطفالنا على مهارة التعاون مع الغير، كما يجب أن نقص عليهم نتائج أعمال الخير.

وأضاف أن التحدي الأخر يتمثل في ضرورة استقطاب متطوعين جدد، واستهداف جميع الأفراد والأسر الذين يحتاجون لدعم مع العمل لتمكينهم اقتصاديا ليتحولوا من متلقي الأعمال الخيرية إلى مشاركين فيه.

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