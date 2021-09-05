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وزيرة الصحة: وصول الشحنة الثانية من لقاح "جونسون أند جونسون"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل


أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال الشحنة الثانية من لقاحات فيروس كورونا "جونسون أند جونسون" بإجمالي ٥٢٥ ألفًا و٦٠٠ جرعة، مساء أمس السبت، وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT”، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج
وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح "جونسون أند جونسون" سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس كورونا، واستكمال عملية تطعيم المواطنين من خلال ٧٧٦ مركزًا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.
الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء
ولفت "مجاهد" إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن لقاح "جونسون أند جونسون" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأشار "مجاهد" إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحًا أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وناشد "مجاهد" المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http:www.egcovac.mohp.gov.eg) لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.

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