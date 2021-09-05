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بعد عرض الحلقة الأولى من "بيت عز".. أحمد الشامي :"لسه التقيل جاي"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


 أعرب الفنان أحمد الشامي، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في حكاية "بيت عز" التي تعرض حالياً ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا 2"، عبر شاشة DMC؛ لأنه عمل يناقش قضية مهمة في المجتمع.

وأكد أحمد الشامي في تصريحات صحفية له أنه تم ترشيحه للعمل من خلال شركة الإنتاج ومخرج ومؤلف العمل، مُشيرًا إلى أن الدور لفت انتباهه بسبب التفاصيل البسيطة التي يتضمنها، بالإضافة إلى أن الشخصية التي يقدمها خلاله مختلفة عليه تماماً ولم يٌقدمها من قبل. 


وأضاف قائلاً:"البداية حلوة، لسه التقيل جاي.. وائل هيبهركم ويفاجئكم"، مُشيرًا إلى أن شخصية "وائل" التي يقدمها خلال الأحداث سوف تخلق حالة كبيرة من الجدل  عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه مُتحمس لمتابعة ردود الأفعال خلال الحلقات القادمة.

و الحكاية بطولة سهر الصايغ، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.



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