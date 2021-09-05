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برلمانية: إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف قرار رائع

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، قرار رائع، خصوصًا أنها أتت بعد فترة بسيطة من خروج قوانين خاصة بالتحرش.
الوحدة تتميز بأهداف كثيرة
وأوضحت "الشريف" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن الوحدة تتميز بأهداف كثيرة منها تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تثق بأن يكون هناك سرية تامة ومتاحة بشكل كبير.
خطوات كثيرة تخطوها مصر
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه ليست الخطوة الأخيرة هي ضمن خطوات كثيرة تخطوها مصر خلال الفترة الأخيرة ومع حماية المرأة المصرية يتم حماية المجتمع ككل.

الكلمات المفتاحية

مصر برلمانيه العنف ضد المراه

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