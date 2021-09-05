المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.12%





إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد أولي جلسات الأسبوع علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2558 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 13663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4380 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 4080 نقطة.







