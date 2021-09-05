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المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.12%
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:22 ص
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد أولي جلسات الأسبوع علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2558 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 13663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4380 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 4080 نقطة.
وقال أيمن فودة خبير أسواق المال أن السوق المصرى واعدا مع بيانات اقتصادية جيدة و نتائج أعمال إيجابية و ترقب أطروحات تبدأ بأى فاينانس خلال هذا الربع من العام .
وأضاف ، أن السوق يترقب أيضاً تطبيق الحدود السعرية الجديدة على الاسهم ب 20% بدلا من 10% على أن تشمل ال10% التى قد تتغير خلال الجلسة الاستكشافية ، مع تغيير آلية الاغلاق و صرها على متوسط اسعار النصف. ساعة الأخيرة من الجلسة مع اجراء مزاد على سعر الإغلاق الذى سيكون فتح الحلسة التالية ، و الذى من المتوقع أن يزيد من نشاط السوق و قيم التداول و يرتفع بتذبذب الاسعار و قيم المؤشرات بوتيرة اسرع .