قائد أمريكي كبير يحذر من حرب أهلية بين طالبان والمعارضة

اشتبكت قوات طالبان والمعارضة للسيطرة على وادي بنجشير شمال كابول، آخر مقاطعة أفغانية صامدة ضد الجماعة المتشددة، حيث حذر جنرال أمريكي كبير من "حرب أهلية" إذا فشل الإسلاميون في تعزيز سلطتهم.





زعم كلا الجانبين أن لهما اليد العليا في بنجشير لكن لا يمكن لأي منهما تقديم دليل قاطع لإثبات ذلك. ولم تتمكن حركة طالبان، التي اجتاحت البلاد قبل الانسحاب النهائي للقوات التي تقودها الولايات المتحدة هذا الأسبوع، من السيطرة على الوادي عندما حكمت أفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001.





وقال بلال كريمي المتحدث باسم طالبان إن منطقتي خنج وعنابة تم الاستيلاء عليها، مما أتاح لقوات طالبان السيطرة على أربع من مقاطعات الإقليم السبع. وقال على تويتر "المجاهدون (مقاتلو طالبان) يتقدمون باتجاه وسط (المحافظة)". لكن قالت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، التي تجمع القوات الموالية للزعيم المحلي أحمد مسعود، إنها حاصرت "آلاف الإرهابيين" في ممر خواك وأن طالبان تخلت عن المركبات والمعدات في منطقة داشتي رواك. وقال المتحدث باسم الجبهة فهيم دشتي ان هناك "اشتباكات عنيفة" مستمرة.





في منشور على فيسبوك، أصر مسعود على أن بنجشير "لا يزال يقف بقوة". وأثنى على "أخواتنا الكرام"، قائلا إن المظاهرات التي نظمتها النساء في مدينة هرات الغربية للمطالبة بحقوقهن أظهرت أن الأفغان لم يتخلوا عن مطالب العدالة و"إنهم لا يخشون أي تهديدات".





وأكد الجنرال الأمريكي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الوضع الهش. وقال ميلي "تقديري العسكري هو أن الظروف من المرجح أن تتطور إلى حرب أهلية. لا أعرف ما إذا كانت طالبان ستكون قادرة على توطيد سلطتها وإقامة الحكم". وفي حديثه إلى قناة فوكس نيوز من قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، قال ميلي إنه إذا لم يتمكنوا من ذلك، فسوف "يؤدي بدوره إلى إعادة تنظيم القاعدة أو نمو داعش أو مجموعات إرهابية أخرى لا تعد ولا تحصى" خلال السنوات الثلاث المقبلة.





وقالت منظمة إغاثة طبية إيطالية إن قوات طالبان توغلت أكثر في وادي بنجشير ليل الجمعة ووصلت إلى قرية عنابة حيث توجد مرافق طبية للمجموعة. وقالت الطوارئ في بيان "استقبلنا عددا صغيرا من الجرحى في مركز عنبة الجراحي" مضيفة أن كثيرا من الناس فروا في الأيام الأخيرة.





لم يكن من الممكن على الفور الحصول على مزيد من التأكيد المستقل للأحداث في بنجشير، المحاطة بالجبال باستثناء المدخل الضيق.



