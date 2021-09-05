"السويدي اليكتريك" توقع عقد لتنفيذ أعمال لصالح كهرباء غانا بـ16.7 مليون دولار

كشفت البورصة المصلرية اليوم عن إعلان شركة السويدي إليكتريك عن قيام شركتها التابعة السويدي اليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة بتوقيع عقد لصالح شركة كهرباء غانا لإنشاء محطة محولات رئيسية جهد 33/11kv.









واضافت السويدي في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن قيمة العقد تصل إلى 16.7 مليون دولار، مضيفة أنه تم توقيعه في 2 سبتمبر 2021 ، حيث أن نطاق أعمال الشركة تشمل التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح على أن يتم التشغيل خلال 24 شهر من تاريخ بدء الأعمال.





وتعد شركة السويدي لنقل وتوزيع الطاقة مملوكة للسويدي إلكتريك بنسبة 99.8%.

وحققت السويدي صافي ربح بلغ 1.74 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.025 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2020.





وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 1.58 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 914.24 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من 2020.







