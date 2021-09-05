البيت الأبيض: بايدن يزور المواقع الثلاثة لهجمات 11 سبتمبر

أفاد البيت الابيض ان الرئيس الامريكى جو بايدن سيزور جميع المواقع الثلاثة لهجمات 11 سبتمبر 2001 واختطاف الطائرات الاسبوع القادم تكريما لما يقرب من 3 الاف شخص لقوا مصرعهم واحتفالًا بالذكرى العشرين لأخطر هجوم ارهابى على الاراضى الامريكية.





يزور بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن مدينة نيويورك، حيث دمرت طائرتا ركاب مركز التجارة العالمي وقتلت 2753 شخصًا ؛ البنتاغون في أرلينغتون، فيرجينيا، حيث تحطمت طائرة ركاب ثالثة ؛ وشانكسفيل، بنسلفانيا، حيث أجبر الركاب على إسقاط طائرة رابعة يعتقد أنها كانت متجهة إلى مبنى الكابيتول الأمريكي أو البيت الأبيض.





قال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إمهوف سيسافران إلى شانكسفيل لحضور حدث منفصل، ثم ينضمان إلى بايدن في البنتاغون. وقد أمر بايدن يوم الجمعة وزارة العدل بمراجعة الوثائق من تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في الهجمات لرفع السرية عنها والإفراج عنها.





يتطلب الأمر من المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند نشر الوثائق، التي رفعت عنها السرية على الملأ، خلال الأشهر الستة المقبلة حيث تشرف على "مراجعة رفع السرية للوثائق" المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي.



