Advertisements

البيت الأبيض: بايدن يزور المواقع الثلاثة لهجمات 11 سبتمبر

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
منار طارق
أفاد البيت الابيض ان الرئيس الامريكى جو بايدن سيزور جميع المواقع الثلاثة لهجمات 11 سبتمبر 2001 واختطاف الطائرات الاسبوع القادم تكريما لما يقرب من 3 الاف شخص لقوا مصرعهم واحتفالًا بالذكرى العشرين لأخطر هجوم ارهابى على الاراضى الامريكية.

يزور بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن مدينة نيويورك، حيث دمرت طائرتا ركاب مركز التجارة العالمي وقتلت 2753 شخصًا ؛ البنتاغون في أرلينغتون، فيرجينيا، حيث تحطمت طائرة ركاب ثالثة ؛ وشانكسفيل، بنسلفانيا، حيث أجبر الركاب على إسقاط طائرة رابعة يعتقد أنها كانت متجهة إلى مبنى الكابيتول الأمريكي أو البيت الأبيض.

قال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إمهوف سيسافران إلى شانكسفيل لحضور حدث منفصل، ثم ينضمان إلى بايدن في البنتاغون. وقد أمر بايدن يوم الجمعة وزارة العدل بمراجعة الوثائق من تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في الهجمات لرفع السرية عنها والإفراج عنها.

يتطلب الأمر من المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند نشر الوثائق، التي رفعت عنها السرية على الملأ، خلال الأشهر الستة المقبلة حيث تشرف على "مراجعة رفع السرية للوثائق" المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

الكلمات المفتاحية

هجمات سبتمبر بايدن

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف صفقة من الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 23 ساعة

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 12 ساعة

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

منذ حوالي 11 ساعة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 18 ساعة

باريس يستقر على خطف صفقة الموسم من ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ يوم

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ ساعة و نصف

تشكيل البرازيل المتوقع ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

هجمات 11 سبتمبر.. كارثة فتحت أبواب الجحيم في أفغانستان والعراق

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب

أول امرأة تتولى المنصب.. تعرف على "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي الجديد

تعليق مدير منظمة الصحة العالمية على فوز بايدن بالرئاسية الأمريكية

أمريكا تعلن إصابة 19 من ضباط شرطة الكابيتول بكورونا

القسم الأمريكي.. تفاصيل دقيقة في ليلة تنصيب بايدن

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:31 ص

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

11:58 م

بيراميدز يخطط لخطف صفقة من الأهلي

10:30 ص

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

01:35 ص

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

12:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements