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برلمانية: قرار إنشاء وحدة حماية المرأة من العنف "رسالة قوية من الدولة"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:45 ص
النائبة دعاء عريبي
النائبة دعاء عريبي
إيمان أسامة
قالت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف يدل على اهتمام الدولة المصرية بالمرأة، مشيرة إلى أن هذا القرار خطوة مهمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.

رسالة قوية من الدولة
وأضافت"عريبي" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن هى رسالة قوية من الدولة تدل على اهتمامها بالمرأة وخاصة بعد تغليظ العقوبة في جرائم التحرش الجنسي وهذا القرار يضمن حقوق المرأة والحفاظ عليها.

شكاوي العنف ضد المرأة 
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هدف رئيس الوزراء هو تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة واتخاذ الاجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها وتمكين المرأة من تقديم البلاغات والشكاوي عن طريق مكان واحد تيسيرًا للاجراءات.

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