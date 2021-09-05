التعليم العالي: غدا إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية، تمهيدا لإعلان النتيجة، على أن تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمرحلة الثالثة خلال الأيام القليلة المقبلة.

إعلان النتيجة غدا

وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا، الواحدة والنصف ظهر غد الاثنين، للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق ود.عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق.

مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، الموافق 5 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.