السيسي لـ المصريين: "الـ 100 مليار اللي حلمنا بيهم مجوش"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والشكر والاعتزاز لفضل الله على مصر، قائلا: "هقوله يارب ديم وإكرم وزيد واستر بلادنا والبلاد كلها على مستوى العالم".





وأشار "السيسي"، خلال احتفالية أبواب الخير بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، إلى أن هناك جهد كبير يبذله كل القائمين على أعمال البر والخير وصندوق تحيا مصر على مدار السنوات الماضية، موجها لهم رسالة، قائلا: "المجتمع المصري مقدر جهودهم، وواصل للناس".



