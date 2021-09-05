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السيسي لـ المصريين: "الـ 100 مليار اللي حلمنا بيهم مجوش"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والشكر والاعتزاز لفضل الله على مصر، قائلا: "هقوله يارب ديم وإكرم وزيد واستر بلادنا والبلاد كلها على مستوى العالم".

وأشار "السيسي"، خلال احتفالية أبواب الخير بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، إلى أن هناك جهد كبير يبذله كل القائمين على أعمال البر والخير وصندوق تحيا مصر على مدار السنوات الماضية، موجها لهم رسالة، قائلا: "المجتمع المصري مقدر جهودهم، وواصل للناس".

وأضاف، "الـ 100 مليار جنيه اللي كنا بنحلم بيهم مجوش"، موجها حديثه لرئيس الوزراء، قائلا: "الدكتور مصطفى لازم يشوف وسيلة أخرى للصندوق أكتر من كده سواء من تبرعات الناس أو موارد ممكن نحشدها، محتاجين نسعد الناس، ونطور أكتر من كده".

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