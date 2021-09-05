التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الأحد

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد علي تباين ، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.22% و0.30% على التوالي، بينما سجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنحو 0.02% و0.03% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة نحو 57.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1825 صفقة حققت سيولة بقيمة 9.2 مليون دينار.





وحقق سهم "الأهلية للتأمين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.53 مليون دينار مُتراجعاً بنسبة 0.99%، تلاه سهم "عقارات الكويت" بقيمة 703.48 ألف دينار مُستقراً عند سعر 144 فلساً.





وتصدر سهم "عمار" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 10%، فيما تصدر سهم "امتيازات" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.34%.



