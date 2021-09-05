مقتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية العراقية بهجوم لداعش قرب كركوك

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، نقلًا عن وكالة فرانس برس، بمقتل 13 عنصرًا من الشرطة الاتحادية العراقية بهجوم لتنظيم داعش قرب كركوك.

وقد أطلق الجيش العراقي، عملية عسكرية قرب محافظة كركوك لمطاردة فلول تنظيم داعش.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش العراقي، مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش "أبو سعد السمين" في محافظة ديالى، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد تصدي أهالي قرية حسن الشلال جنوب محافظة كركوك بالعراق لهجوم نفذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.