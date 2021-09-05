بعد شفائه من الصفرا.. شريف مدكور:" أعراضها تشبه كورونا"



وقال شريف مدكور عبر برنامج "شارع شريف" الذي يقدمه على قناة "الحياة" :"بقالنا شهر في إجازة بسببي، بسبب وعكة صحية جاءت لي، وهي فيروس A، في الكبد أو الصفرا، اشرحلكوا تفاصيل هذا الفيروس عندما يصاب بها شخص يشبه تماما أعراض كورونا، سخونية، صداع شديد، تكسير في الجسم عدم الرغبة".



وتابع قائلاً:" كل من حولي نصحوني بالحصول على أخذ علاج كورونا ورفضت أن لا اخد أي دواء الا بعد نتيجة التحاليل، وظهرت بالفعل سلبي، ولكن تحليل انزامات الكبد كانت عاليه وصلت إلى 950، وقمت بإجراء فحوصات الكبد وعلمت أنني مصاب بالصفرا".



وأضاف قائلاً:" ظللت في السرير 21 يوماً على السرير، واتناول الاكل المسلوق والفاكهه والعسل وكنت انام 16 ساعة في اليوم، نادراً ما تأتي الصفرا للكبار، وهي صعبه، ولكن أكلت أسبوعاً كاملاً خارج البيت وهذا كان سبب مرضي"

عاد الإعلامي شريف مدكور مرة أخرى إلى الشاشات بعد تعافيه من مرض الصفرا ، بعدما أعلن مؤخرًا عن إصابته بذلك المرض، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".