Advertisements

ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية خلال ٢٤ ساعة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (1) قضية تهريب.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (207) أحكام قضائية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (32) قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1816) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية ضبط قضية تهريب بضائع المنافذ الجمركية

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يدعو المصريين لتلقي لقاح كورونا: تجاوبوا معانا

منذ ساعة و 13 دقيقة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي يسعد أصحاب السيارات القديمة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ يوم

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 12 ساعة

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يصدم بيراميدز ويرفض رحيل ثلاثي الزمالك

منذ ساعة و نصف

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة و نصف

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 13 ساعة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ يوم

بيراميدز يخطط لخطف صفقة من الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

جهود أمن المنافذ في جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

خلال 24 ساعة.. المنافذ تضبط 28 قضية أمن عام و 773 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 4 قضايا تهريب مستلزمات طبية خلال 24 ساعة

تعرف على جهود "أمن المنافذ" في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

منها قطع غيار وأدوية مخدرة.. أمن المنافذ يضبط عدة قضايا خلال ٢٤ ساعة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:31 ص

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

11:58 م

عاجل.. السيسي يدعو المصريين لتلقي لقاح كورونا: تجاوبوا معانا

11:16 ص

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

01:35 ص

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

12:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements