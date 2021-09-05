ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية خلال ٢٤ ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-



في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (1) قضية تهريب.



في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (207) أحكام قضائية متنوعة.



في مجال الأمن العام: ضبط عدد (32) قضية.



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1816) مخالفة مرورية متنوعة.



في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



