Advertisements

لهذا السبب.. الإعلامية أسماء مصطفى توجه رسالة شكر لمتابعيها

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
حرصت الإعلامية أسماء مصطفى على توجيه رسالة شكر لمتابعيها الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

كتبت أسماء منشوراً قالت فيه:"أنا بجد مهما قولت مش عارفة أشكركم إزاي لكل الناس الحلوة الجميلة اللي حواليه أنا فعلياً كنت مليش نفس حتى أفتكر عيد ميلادي ولا كنت حتى قادرة أبتسم بسبب المعاناة اللي أنا فيها ربنا يكفيكم شرها". 

وأضافت قائلة:"بس لو شفت الرسايل الجميلة والمعايدات والدعوات لاقتني فرحت أقوى وحسيت بأعمة الحب وجبر الخاطر حقيقى اسعدتوني وهونتوا عليه الوقت اللي بمر بيه، شكراً لكل اللي افتكرني وبعتلي وأهتم، وطبعاً دعواتكم ربنا يتقبلها اللي بتكون أكثر حاجة محتاجة ليها وأعذروني لتقصيري في الرد والله غصب عنب، ربنا يكفيكم شر المرض اللعين وكل الأمراض ويشفي كل مريض ويفرحكم زي ما فرحتوني". 




أخبار تهمك

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي يسعد أصحاب السيارات القديمة

منذ ساعة و 24 دقيقة

كارتيرون يصدم بيراميدز ويرفض رحيل ثلاثي الزمالك

منذ ساعة و نصف

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة و نصف

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يدعو المصريين لتلقي لقاح كورونا: تجاوبوا معانا

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف صفقة من الأهلي

منذ ساعتين

آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ يوم

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 19 ساعة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ حوالي 14 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:31 ص

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

11:58 م

عاجل.. السيسي يدعو المصريين لتلقي لقاح كورونا: تجاوبوا معانا

11:16 ص

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

01:35 ص

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

12:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements