لهذا السبب.. الإعلامية أسماء مصطفى توجه رسالة شكر لمتابعيها

حرصت الإعلامية أسماء مصطفى على توجيه رسالة شكر لمتابعيها الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".



كتبت أسماء منشوراً قالت فيه:"أنا بجد مهما قولت مش عارفة أشكركم إزاي لكل الناس الحلوة الجميلة اللي حواليه أنا فعلياً كنت مليش نفس حتى أفتكر عيد ميلادي ولا كنت حتى قادرة أبتسم بسبب المعاناة اللي أنا فيها ربنا يكفيكم شرها".



وأضافت قائلة:"بس لو شفت الرسايل الجميلة والمعايدات والدعوات لاقتني فرحت أقوى وحسيت بأعمة الحب وجبر الخاطر حقيقى اسعدتوني وهونتوا عليه الوقت اللي بمر بيه، شكراً لكل اللي افتكرني وبعتلي وأهتم، وطبعاً دعواتكم ربنا يتقبلها اللي بتكون أكثر حاجة محتاجة ليها وأعذروني لتقصيري في الرد والله غصب عنب، ربنا يكفيكم شر المرض اللعين وكل الأمراض ويشفي كل مريض ويفرحكم زي ما فرحتوني".









