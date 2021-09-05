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كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأطفال بالمنيا.. وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا بالعثور على جوال بلاستيكى على حافة إحدى المجاري المائية بدائرة المركز بداخله جثة (طفل "سن 4"، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق) والمتغيب عن مسكنه مُنذ 25 أغسطس الماضي، بكامل ملابسه ووجود قطعة من القماش ملفوفة حول عنقه وبه كدمة بالجبهة.
استدراج الطفل لمسكنهما
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدتين، مقيمتان بدائرة المركز) لوجود خلافات بينهما وبين (والدة الطفل المشار إليه) حيث قامتا باستدراج الطفل لمسكنهما وإعطائه علبة عصير تحوى مادة سامة وتعديا عليه بقطعة حديدية "مكيال" على رأسه وخنقه باستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة، وعقب ذلك قامتا بوضعه داخل جوال بلاستيكي وإلقاء الجثة بالمجرى المائي محل العثور.
اعتراف الجناة
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدتا عن الأدوات المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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