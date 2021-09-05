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وصول طائرة بحرينية إلى كابل على متنها مساعدات طبية وإغاثية

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
وكالات

وصلت طائرة بحرينية إلى العاصمة الأفغانية كابل على متنها مساعدات طبية وإغاثية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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