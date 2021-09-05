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شاهد.. 3 فتيات يستوقفن السيسي أثناء تفقده القافلة الإنسانية

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أهدى 3 أطفال الرئيس عبدالفتاح السيسي، باقة من الورد لدى استقباله أثناء تفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية في إطار إحتفالية أبواب الخير، وكان يرافقه عدد من المسئولين.

وأجرى الرئيس السيسي، خلال تفقد القافلة، حوارا جانبيا مع الفتيات الثلاث، مداعبا إياهم.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الادارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في اطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

الكلمات المفتاحية

مصر فتيات القافلة الإنسنية السيسي

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