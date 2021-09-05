شاهد.. 3 فتيات يستوقفن السيسي أثناء تفقده القافلة الإنسانية

أهدى 3 أطفال الرئيس عبدالفتاح السيسي، باقة من الورد لدى استقباله أثناء تفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية في إطار إحتفالية أبواب الخير، وكان يرافقه عدد من المسئولين.





وأجرى الرئيس السيسي، خلال تفقد القافلة، حوارا جانبيا مع الفتيات الثلاث، مداعبا إياهم.



