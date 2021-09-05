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تعرف على موعد طرح ألبوم شيرين عبد الوهاب

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
تعرف على موعد طرح ألبوم شيرين عبد الوهاب

أكد الفنان حسام حبيب أن زوجته المطربة شريهان عبد الوهاب أوشكت على طرح ألبومها الجديد، حيث قال أثناء حفلها الأخير:"ألبوم شيرين خلاص الأغاني كلها خلطانة ونازل قريب".

كما أكد حساب حبيب أنه لن يطرح أغانيه المقبلة على طريقة الألبوم، لكنه سيطرح عدداً من الأغاني "السنجل" أغنية تلوا الأخري، مشيرًا إلى أنه انتهى حتى الآن من تسجيل خمس أغاني، ويقوم حالياً بتحضير باقي الأغاني.

والجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرًا أغنية "مش قد الهوى" وهي من كلمات محمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم، توزيع ومكساج ومستر أحمد إبراهيم.

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