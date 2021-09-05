انتظام امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء



انتظام الامتحانات

وأكد رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، على انتظام الامتحانات فى مختلف اللجان على مستوى المحافظة، ويؤديها 289 طالبا وطالبة ( 209 طلاب بالقسم الأدبى، و80 طالبا وطالبة بالقسم العلمى، وذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة.



امتحانات العلمي والأدبي

وأشار أبو القاسم، أن امتحانات اليوم يؤديها طلاب القسم العلمى فى مادتى الكيمياء لمدة 3 ساعات والبلاغة لمدة ساعتين، كما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادتى: الجغرافيا لمدة 3 ساعات والإنشاء لمدة ساعتين.



أعلن محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أن غرفة العمليات بالمنطقة لم تتلق أية شكوى تتعلق بالامتحان الدور الثاني، ولم يوجد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين أبنائنا الطلاب أو أعضاء اللجان، وأن جميع اللجان ومراكز الأسئلة مؤمنة بشكل كامل من قبل قوات الأمن.