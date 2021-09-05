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رئيس "النواب" يتوجه إلى فيينا للمشاركة في مؤتمرين دوليين

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الأحد، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.
تعزيز للدبلوماسية البرلمانية المصرية
 وتمثل تلك المشاركة تعزيزًا للدبلوماسية البرلمانية المصرية، سواء على المستوى الثنائي أو المستوى مُتعدد الأطراف، كما تعد تلك المشاركة رفيعة المستوى فرصة مهمة لتبادل الآراء إزاء القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وطرح الرؤى المصرية إزاء تلك القضايا، بما يخدم المصالح الحيوية المصرية.
آلية برلمانية عالمية
جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات هو آلية برلمانية عالمية تم إطلاقها عام 2000 وهو العام الذي شهد انعقاد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذي صدر عنه إعلان بعنوان "الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة" ومنذ ذلك التاريخ ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والديموقراطية.
ويُعقد هذا المؤتمر كل 5 سنوات بالاشتراك مع الأمم المتحدة، كما تمثل القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بمثابة فرصة نوعية لتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.

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