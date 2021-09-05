السيسي يتفقد مبادرات الحماية الاجتماعية في احتفالية أبواب الخير

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من مبادرات الحماية الاجتماعية في إطار احتفالية أبواب الخير.





واستمع الرئيس السيسي، إلى شرح من عدد من المسئولين عن هذه المبادرات عن طبيعة عمل المبادرة وما تقدمه للمواطنين.





ووجه الرئيس عبدالفتاح لسيسي، خلال احتفالية أبواب الخير بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، رسالة للمصريين: "صندوق تحيا مصر تحت المسئولية المباشرة ليا.. الجنيه مبيطلعش كده، دي طبيعة عندي، لازم أصدق عشان تطلع الفلوس، لطمئنوا وده مجلس أمناء كبيرة، أموالكم بين يدي أمينة".





وأشار إلى أن أموال صندوق تحيا مصر يتم إنفاقها وفقا لتخطيط ودراسات ولتخفيف قسوة الحياة على الناس في مصر، مضيفا: "نتمنى أن يجي اليوم وبمدد الله يكون للصندوق أعمال بر تمتد خارج مصر".

