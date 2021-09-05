تحذير من موجة كورونا الرابعة ومناشدة للمواطنين.. 7 رسائل جديدة من السيسي



أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدة تصريحات مهمة خلال احتفالية أبواب الخير بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، أبرزها تحذير من الموجة الرابعة ومناشدة للمواطنين.



الدولة تعمل على تطوير الأداء لتحسين معيشة المواطنين



قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل من ساهم في فعالية "أبواب الخير" قائلا: "اللي إحنا بنشهده والجهد اللى بيتعمل خلال السنوات الماضية فيما يخص صندوق تحيا مصر وكل المشاركين من منظمات المجتمع المدني والقائمين على أعمال البر والخير ورجال الأعمال وكل من ساهم.. ربنا يكرمهم ويزيدهم"، مشددا على أن المجتمع المصري كله مقدر هذا الأمر.



وأضاف الرئيس السيسي،"، إن الدولة تعمل على تطوير الأداء من أجل تحسين معيشة المواطنين".



تحذير من موجة كورونا الرابعة ورسالة هامة للمواطنين



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر على أعتاب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، داعيا المصريين للانتباه للإجراءات الاحترازية، قائلا: "نخلى بالنا وحملة التطعيم نههض بيها بأكبر معدلات".



وأضاف الرئيس للمصريين: "من فضلكم تجاوبوا معانا وقلنا في التعليم باننا حريصين على أن العام الدراسي يبدا نكون طعمنا أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، ولو فيه فرصة ننزل للثانوي العام، وعاوزين نحقق معدلات تطعيم كبيرة خلال فترة زمنية قليلة من أجل المناعة الجماعية، متابعا: "مليش غير ربنا وكفى به أنه هو يحمينا ويكفينا.. مصر وكل العالم من شر الجائحة".



رسالة هامة لأصحاب التبرعات



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة طمأنينة إلى أصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أياد أمينة، قائلا: "صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة ليا، يعنى الجنيه مبيطلعش كده، دى طبيعة عندي يعني صعبة قوى، لازم أصدق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمنين أن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفاقها وفق دراسات وتصور للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر".



أمنية الرئيس السيسي



وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أمنيته فى أن تمتد أعمال الصندوق خارج مصر، قائلا: "نتمنى إن الصندوق يكون له أعمال بر تمتد خارج مصر إن شاء الله".



بشري سارة للمزارعين



وصرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه لو زادت القدرات المالية لصندوق تحيا، يمكن أن نجهز أراضي زراعية لأسر تعمل بها وتسدد جزء من ثمنها بدون فوائد، معلقا: "زي مبادرة إحلال المركبات التي ننفذها ممكن يجي وقت نقف في الشوارع نوقف العربيات القديمة ونعطي له عربية جديدة ويسدد ونكمل إحنا".



مبادرة إحلال السيارات



وأشار "السيسي"، "اللي راكب عربية قديمة مغلباه في الإصلاح بيكون أفضل له يركب عربية جديدة.. عايز ألاقي 10 آلاف عربية مرصوصة من صندوق تحيا مصر نعطيها للي بيركبوا عربيات قديمة، وحتى لو يسدد اللي يقدر عليه".



وأضاف الرئيس السيسي مخاطبا رئيس صندوق تحيا مصر، "فين اللواء محمد.. عايز أشوف عربيات"، مضيفا ضاحكا: "مش معاكم فلوس".



الـ 100 مليار من صندوق تحيا مصر"



وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجهد الذى يبذله صندوق تحيا مصر هو جهد منظم، مضيفا: "أد إيه واصل للناس الجهد ده، لأنه جهد منظم ومخلص وكبير، لما جينا نعمل صندوق تحيا مصر ونجمع فيه أموال تكون وسيلة إضافية لقدرة الدولة مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيرى والتحديات اللي بتقابل الناس في كل حتة في مصر".



وأضاف الرئيس خلال احتفالية أبواب الخير: "عاوز أقولكم إنه لغاية دلوقتى الـ 100 مليار اللى كنا بنحلم بيهم مجوش لغاية دلوقتي، وعلشان كده بقول للدكتور مصطفى لازم تشوفوا وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكتر من كده سواء من تبرعات الناس أو موارد نقدر نحشدها علشان فيه دور كبير في ظروف زى الظروف اللى بتمر بالمصريين.. اد ايه محتاجين نسعد الناس ومحتاجين نطور أكثر من كده فى الممارسة.. دخلنا في موضوع الإسكان وحاولنا نحل المسالة بشكل أفضل وحقق نجاح ومستمرين فيه.. واتكلمنا في المبادرات الصحية المختلفة وممكن الصندوق يساهم فيها ونجح فى مساعدة الغارمين بالمساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني.. في الخير بنبقى عشمانين أكتر وكل ما تكون قدراتنا المالية كبيرة كل إما نقدر نعمل أكتر".