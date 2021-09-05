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"العلوم الصحية" تشارك في معرض ومؤتمر الصحة الدولي "إيجي هيلث"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
تشارك النقابة العامة للعلوم الصحية، في معرض ومؤتمر "إيجي هيلث" الدولي، والمقرر تنظيمه فيما بين يومي 7 و9 سبتمبر 2021، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تفعيل لبروتوكول التعاون
يأتي ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الذي وقعه نقيب العلوم الصحية، أحمد السيد الدبيكي، مع رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي محمد كامل عفيفي، بهدف إحداث تعاون مثمر بينهما خلال المعرض، والمؤتمر العلمي الذي يقام على هامشه، وتحقيق أقصى استفادة لأبناء للعلوم الصحية.
تبادل الخبرات
وحسب أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، فإن المشاركة في المعرض والمؤتمر تهدف لتبادل الخبرات المصرية والعربية والأجنبية في مجال العلوم الصحية، وذلك لثقل مهارات العاملين في المجالات التابعة، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية وتركيبات الأسنان، والأجهزة الطبية، وتبادل المعلومات في مجال الأنظمة الطبية، والأجهزة والمستلزمات.

ويعرض المؤتمر محاضرات علمية، تحتوي كل ما هو جديد في العالم في مجال عمل المؤتمر، وهو أمر من شأنه تطوير الخدمة الصحية، والارتقاء بالمستويات المهنية، والمنظومة الصحية بشكل عام.

ويشارك في المؤتمر ممثلين عن العشرات من دول العالم، و450 شركة وطنية وعالمية، وممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة بمجال عمل المؤتمر، ويتم التعاون مع العلوم الصحية باعتبارهم من أهم العملاء، حيث يعتمد عليهم القطاع الطبي بشكل كبير، وهم من يتعاملون مع الأجهزة والأشعة والتحاليل الطبية وأطقم الأسنان وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

يمنح المؤتمر شهادات معتمدة دوليا، ويقدم كل ما هو جديد في مجال الطب والصحة، ويستهدف استمرار تواجد مصر على الأجندة الدولية في مجال المعارض والمؤتمرات الطبية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري دعما للصناعة الوطنية، وخاصة في ظل سن الدولة لقوانين جديدة تستهدف جذب الاستثمارات وضخ الأموال في السوق المصري.

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