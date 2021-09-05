من التهمة للعقوبة.. القصة الكاملة لسمكري البني أدمين



انتشرت خلال الساعات الأخيرة، قصة مثيرة حول أحد الأشخاص الذي انتحل صفة طبيب، وعمل في العلاج الطبيعي، وتسبب في مواطنين حتى تم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.



كيف خدع عملاءه؟

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهم مساء الخميس، وأغلقت مركزه الخاص بعدما تبين أنه ليس خريج كلية العلاج الطبيعي، وأن المركز يعمل بدون ترخيص.

دائم الظهور في وسائل الإعلام المختلفة للترويج لنفسه

كما كشفت التحقيقات أن يوسف خيري دائم الظهور في وسائل الإعلام المختلفة للترويج لنفسه، كما استغل علاقاته ببعض الفنانين وترددهم على مركزه للعلاج لإيهام المرضى بقدرته على علاج آلام العمود الفقري والرقبة والمفاصل والتهاب الأوتار والأعصاب والديسك عن طريق الطقطقة والطرقعة لأجزاء من الجسد.



إلى ذلك تبين أن المتهم نجح في خداع عدد من الفنانين والمشاهير واستغل حاجتهم للعلاج، وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، والتقط صورًا لهم داخل المركز وروج لنفسه من خلال هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع العديد من المرضى للتعامل معه والاطمئنان لكفاءته.



قصته مع الفنانة ساندي

وكان من بين ضحايا سكري البني أدمين الفنانة ساندي التي سلطت الضوء على مأساتها مع هذا المدعي، وغردت عبر حسابها في "تويتر"، بأن يوسف خيري "شخص محتال وليس طبيب علاج طبيعي".



وكتبت ساندي: "لقد تسبب لي في إصابة كادت تودي بي إلى شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، ولو قُطع لكنت قد أصبت بالشلل لا قدر الله. منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل. تحذير يا جماعة مش أي حاجة الفنانين أو الإنفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها.. أرجوكم".



25 فنانا ضحية سكري البني أدمين

وحسب تقارير فقد وقع ضحيته وقع ما يقرب من 25 فنانًا وهم أمير كرارة ونجوى فؤاد وهاجر الشرنوبي ومنة فضالي ومي سليم وداليا مصطفى وحمو بيكا وكريم فهمي وساندي وهبة مجدي وريهام عبد الغفور ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد عز وماجد المصري وأحمد كامل وحسن الرداد وهاني سعد زوج درة ومحمد أنور وأحمد فهمي والمخرج محمد سامي وحارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل ومحمود العسيلي وشارموفرز وشيكو ورانيا فريد شوقي.



التحقيقات مع سكري البني أدمين

وقررت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس سمكري البني آدمين 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بتزوير بطاقه الرقم القومي وتزوير شهاده تخرج، كما قررت إغلاق المركز الخاص به.



ووجهت النيابة إلى المتهم، استبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي، من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة.



عقوبات تنتظر سكري البني أدمين

وحسب تقارير فمن المتوقع أن يُصدر بحقه حكمًا بالسجن المشدد أو السجن من 3 لـ10 سنوات على الأكثر وفق المادة 214 من قانون العقوبات والتي تنص على من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.