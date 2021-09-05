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أول رد من التعليم على تداول أسئلة اللغة الثانية للثانوية العامة دور ثان

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
نفت وزارة التربية والتعليم، ما تداولته صفحات الغش الإلكتروني، من أجزاء لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لامتحانات الثانوية العامة، دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان حيث نشرت الصفحات صور من امتحان اللغة الفرنسية والألمانية.

وأكدت الوزارة، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني، بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتابع مصدر الورق المتداول لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقع.
 
وبدأ صباح اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية والأدبية" أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 27 ألفا و141 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي 6 طلاب وطالبات، حيث بدأت لجنة الامتحان فى العاشرة صباحًا.
 
تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان

وكانت لجان السير استقبلت اللجان الطلاب وحرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء دخول الطلاب حيث نبهت اللجان على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة واستخدام الأدوات الشخصية الخاصة بعقد الامتحان، كما شهدت اللجان أيضا تفتيش الطلاب لمنع دخول أي أجهزة غش سواء إلكترونية أو تقليدية.
 
جدول الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجاري، امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر في مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.
 

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