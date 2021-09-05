تعرف على سر رشاقة الفنانة إيناس عز الدين

التي مرت بها بسبب حالتها النفسية السيئة، مُشيرة إلى أن سر النحافة هو التوتر والفترة الصعبة التي مرت بها.



وفي سياق آخر شاركت الفنانة إيناس عز الدين الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" بطولة عبلة كامل ورياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هاني، وكريم كوجك وماجد الشريف، وأحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة ونرمين ماهر، وإيمان سلامة، ومن تأليف مجديىصابر، وإخراج مصطفى الشال.







كشفت الفنانة إيناس عز الدين عن أصعب فترة مرت بها في حياتها، وهي مرت مرض نجلها، مُتمنية ألا تعود لتلك الفترة مرة أخرى.وأوضحت إيناس عز الدين في تصريحات صحفية لها أنها أصبحت نحيفة بسبب تلك الأزمة