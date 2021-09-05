إطلاق نار في شوارع عاصمة غينيا وسط انتشار لقوات الجيش

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، بإطلاق نار في شوارع عاصمة غينيا وسط انتشار لقوات الجيش.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في غينيا، مقتل 15 شخصا على الأقل جراء انهيار أرضي في منجم غير قانوني للذهب، شمال شرقي البلاد في أحدث حلقة من مسلسل مآسي التنقيب السرّي عن المعدن الأصفر في هذه المنطقة.

ووقعت المأساة، في منجم غير قانوني في بلدة تاتاكورو في منطقة سيجيري المنجمية، وتسبّبت بها صخرة ضخمة كانت متدلية وانفصلت لأسباب لم تعرف في الحال.