Advertisements

إطلاق نار في شوارع عاصمة غينيا وسط انتشار لقوات الجيش

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:02 م
قوات الأمن - أرشيفية
قوات الأمن - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، بإطلاق نار في شوارع عاصمة غينيا وسط انتشار لقوات الجيش.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في غينيا، مقتل 15 شخصا على الأقل جراء انهيار أرضي في منجم غير قانوني للذهب، شمال شرقي البلاد في أحدث حلقة من مسلسل مآسي التنقيب السرّي عن المعدن الأصفر في هذه المنطقة.

 

ووقعت المأساة، في منجم غير قانوني في بلدة تاتاكورو في منطقة سيجيري المنجمية، وتسبّبت بها صخرة ضخمة كانت متدلية وانفصلت لأسباب لم تعرف في الحال.

الكلمات المفتاحية

غينيا عاصمة غينيا الجيش إطلاق نار

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ يوم

عاجل.. السيسي يدعو المصريين لتلقي لقاح كورونا: تجاوبوا معانا

منذ ساعة و 16 دقيقة

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف صفقة من الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ يوم

كارتيرون يصدم بيراميدز ويرفض رحيل ثلاثي الزمالك

منذ ساعة و نصف

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي يسعد أصحاب السيارات القديمة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

13 قتيلا حصيلة ضحايا انهيار صخري بالصين

حريق يحاصر 9 أشخاص في منجم وسط روسيا

البرازيل: حصيلة ضحايا انهيار السد ترتفع لـ115 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد في البرازيل إلى أكثر من 300 شخص

خبراء يفنّدون مزاعم هيئة الحقيقة والكرامة بوجود مناجم للذهب بولاية الكاف

عشرات القتلى من الباحثين عن الذهب في غينيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:31 ص

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

11:58 م

عاجل.. السيسي يدعو المصريين لتلقي لقاح كورونا: تجاوبوا معانا

11:16 ص

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

01:35 ص

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

12:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements