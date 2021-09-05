السيسي عن أثاث سكن كريم: عايزين نخلي الحاجة تستحمل الناس

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قطع الآثاث التي يتم وضعها في وحدات سكن كريم، خلال تفقده عددا من مبادرات الحماية الاجتماعية في إطار احتفالية أبواب الخير.





وقال "السيسي"، "أنا عايز نستغل كل المساحات في الغرف، مش عايزين يكون حد مخنوق في الغرفة"، فرد عليه المسئول عن الآثاث، "إن شاء الله هنستغل المساحة فوق السرير المرحلة الجاية".



