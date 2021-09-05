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السيسي عن أثاث سكن كريم: عايزين نخلي الحاجة تستحمل الناس
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:05 م
هدى عبدالرازق
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قطع الآثاث التي يتم وضعها في وحدات سكن كريم، خلال تفقده عددا من مبادرات الحماية الاجتماعية في إطار احتفالية أبواب الخير.
وقال "السيسي"، "أنا عايز نستغل كل المساحات في الغرف، مش عايزين يكون حد مخنوق في الغرفة"، فرد عليه المسئول عن الآثاث، "إن شاء الله هنستغل المساحة فوق السرير المرحلة الجاية".
وأضاف السيسي: "عايزين نخلي الحاجة تستحمل الناس، والمراتب هتكون تبع الفرش، وبكام فرش الوحدة السكنية"، مضيفا: "لو إحنا بنعمل الفرش بالمستوى دا هكون سعيد جدا".