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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5-9-2021

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5-9-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.16  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.12  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.16  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07  جنيه للشراء.

4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.11  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.
    

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