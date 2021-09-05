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عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهم يدرسون إنشاء وحدات سكنية بالإيجار جاهزة بالأثاث، معقبا: "بنفكر نعمل شقق ونفرشها عايزين نخلي الناس متتخانقش على المهر والعفش.. تكون الشقة إيجار بفرشها"،

وأشار "السيسي"، خلال تفقده عدد من مبادرات الحماية الاجتماعية في إطار احتفالية أبواب الخير، إلى أنه يكون هناك أكثر من نموذج للأثاث لاختلاف الأذواق، مضيفا مخاطبا رئيس جمعية الأورمان، "عايزين نعمل 100 ألف شقة كده.. أنتم معانا ولا أيه".

وأضاف الرئيس السيسي، "عايزين نعمل إسكان جاهز، والناس تدفع إيجار، هنخلي الأسر لا تتخانق على الفرش ولا حاجة، وهنكون شغلنا أهلنا في دمياط".

ومن ناحيته أكد رئيس جمعية الأورمان، أن حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد تزيد من حجم التبرعات لأعمال الخير.

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مصر دمياط العفش السيسي الزواج الأورمان

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