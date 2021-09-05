صدمة نجوم الغناء العائدين بعد غياب.. «يوتيوب وحده لا يكفى»

أعلن عدد من نجوم الغناء الغائبون منذ فترة طويلة العودة للساحة الفنية بأعمال جديدة ومن جيل الكبار أعلن كل من النجوم محمد الحلو ومحمد ثروت وحلمى عبد الباقى ومصطفى كامل العودة بأغنيات جديدة، وطرح الفنان الكبير محمد الحلو أغنية تحمل اسم «بكرة حايندموا» على «يوتيوب»، من تأليف الشاعر محمد حارس، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع محمد صلاح وحققت الأغنية عدد ٨٠٠ مشاهدة فقط فى يومين وتعد أغنية «بكرة حايندموا» ثانى تعاون فنى بين محمد الحلو والشاعر محمد حارس بعد أن تعاونا من قبل فى أغنية «أنا مصرى».





أما الفنان محمد ثروت بعدما حققت أغنيته «يا مستعجل فراقى» نجاحا كبيرا وحققت ٤ ملايين مشاهدة فى أربعة شهور، وشهدت عودته للساحة الغنائية بعد غياب عدة سنوات عن طرح الأغانى، وهى من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج وإنتاج أحمد ثروت، تشجع لتقديم أغنية جديدة يضع عليها اللمسات النهائية حاليا، الأغنية تحمل عنوان «من آخر مرة»، ومن المقرر طرحها عن طريق الفيديو كليب وهى من توزيع عمرو إسماعيل، وكلمات جمال الخولى، وألحان محمد رحيم، وتميل للون الموسيقى الرومانسى، فيما طرح المطرب حلمى عبد الباقى أغنية جديدة تميل للون الدرامى تحمل عنوان «بعتذر لك» على قناته الرسمية بموقع يوتيوب منذ ١٠ أيام وهى من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وحققت الأغنية أكثر من ٧٥٠ ألف مشاهدة.





وبدأ الفنان مصطفى كامل طرح أغانى ألبومه الغنائى «وجع قلبى» بشكل منفرد فاختار أغنية حملت اسم «البيت» لتكون باكورة أغانى الألبوم وبعدها طرح أغنية ثانية بعنوان «ضحكتنى»، ومنذ أيام أفرج كامل عن الأغنية الثالثة والتى يعود بها إلى الأغانى الشعبية، والتى تحمل اسم «يلا بينا نهزر» من كلماته وألحان فتحى مصطفى كامل وتوزيع إسلام ساسو، وقدمها بشكل مختلف وجديد عليه عن أغانيه السابقة جدير بالذكر أن ألبوم «وجع قلبى» الذى يضم ٨ أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج بخلاف الأغنية الشعبية من توزيع إسلام ساسو.





وبالانتقال من جيل الكبار لجيل الشباب سنجد عددا من المطربين عادوا للساحة الغنائية بأغنيات منفردة على استحياء فبعدما قدم إيساف ألبوما العام المضى لم يلق أى رواج قرر الفنان إيساف أغنية جديدة بطريقة المهرجانات بعنوان «انتى الصحاب»، على موقع يوتيوب، من كلمات وألحان دونجا، وتوزيع محمد حريقة ولم تحقق الأغنية سوى ٢٣ ألف مشاهدة فى شهر عرض على يوتيوب.





أما المطرب محمد الكيلانى بعد ١٠ سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية بسبب انشغاله فى التمثيل قرر العودة بأغنية جديدة تحمل اسم «القلب الأبيض» كبداية لسلسلة أغانٍ أخرى يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، أغنية «القلب الأبيض» كلمات منة عدلى القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وحققت الأغنية فى أسبوع عرض قرابة الـ ٧٠٠ ألف مشاهدة.





أيضا المطرب مصطفى محفوظ طرح أحدث أغنياته الجديدة والتى تحمل عنوان «حالف وناوى»، وذلك على جميع وسائل التواصل الاجتماعى والتطبيقات الرقمية، أغنية «حالف وناوى»، كلمات أحمد على موسى وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما وإنتاج محمد علام كيوب ميوزيك وحققت الأغنية ربع مليون مشاهدة فى ٣ أيام عرض.





فيما أعلن الفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما عن طرح أغنية جديدة تحمل عنوان «أنا مش عظيم»، منفردة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وينتظر المطرب لؤى لطرح أغنية جديدة بعنوان «قرصة ثعبان» ومن المقرر طرحها قريبا على قناته الرسمية بموقع يوتيوب قرصة ثعبان، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم، وأعلنت المطربة بشرى استعدادها لطرح أغنية منفردة جديدة بعنوان «افرح» عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بعد آخر أعمالها الغنائية «خيوط الأمل» التى لحنها ووزعها لها الموسيقار محمد شاشو وعرضت الأغنية فى افتتاح مشروع الروبيكى لكن يبدو أن إصابتها بفيروس كوفيد ١٩ مؤخرا جعلها تؤخر طرح الأغنية لحين شفائها.





أخيرا جاءت اللبنانية نيكول سابا وطرحت أغنية جديدة بعد غياب ٥ سنوات بطريقة الفيديو كليب وحملت اسم «الجو حلو» وحققت قرابة المليونى مشاهدة فى أسبوعين، كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى توزيع أمين نبيل، لتكون الحصان الرابح بين العائدين فيما تنتظر نيكول هدوء الأوضاع فى لبنان لطرح أغنية ثانية بطريقة الفيديو كليب أيضا بعنوان «الباب يفوت جمل» من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى.















