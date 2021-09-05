شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الاسم المحتمل لخلافة كيفين جونسون في منصب المدرب العام بالجهاز الفني للنادي الأهلي، بالفترة المقبلة.





وأوضح شوبير، أن هناك اتجاه داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتصعيد سامي قمصان مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، لمنصب المدرب العام.





وتابع: "قمصان سيكون هو المدرب العام، حال عدم ضم مدرب عام أجنبي بعد رحيل الجنوب إفريقي كيفين جونسون المدرب العام السابق للفريق الأحمر، من الجهاز الذي يقوده مواطنه بيتسو موسيماني".





وأضاف عبر برنامجه الإذاعي: "جونسون لم يثبت نجاحه، وموسيماني اعترف بذلك، وحال عدم التعاقد مع مدرب عام أجنبي، سيكون سامي قمصان مدربا عاما للفريق الأحمر الموسم المقبل، خاصة أن إدارة النادي الأحمر تسعى لتكرار تجربة حسام البدري مع سامي قمصان".





واختتم: "حال تصعيد سامي قمصان لمنصب المدرب العام قد ينضم عادل مصطفى لمنصب المدرب المساعد بجهاز الأهلي الموسم المقبل، خاصة أن هناك ثقة في قدرات عادل مصطفى من جانب مسؤولي القلعة الحمراء".



