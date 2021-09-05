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شيريهان تتلقى عرض فوازير لإحدى المنصات

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
آمال البنا

فى سرية تامة تعقد شيريهان جلسات مكثفة تجمعها بفريق عمل مسرحيتها الجديدة والتى قررت تقديمها بعد نجاح عرضها الجديد «كوكو شانيل» الذى أعادها للوقوف مجددا على خشبة المسرح بعد فترة غياب طويلة لما يتقرب من ثلاثين عاما.

ومن المنتظر أن توقع شيريهان عقد مسرحيتها الجديدة فور الانتهاء من تحضيرات العمل المبدئية، ومن المقرر أن تضع بعض التغييرات فى تعاقدها الجديد بعد تجربتها الأولى عبر منصة شاهد الإلكترونية التى قدمت العرض حصريا عبر شاشة المنصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وهناك محاولات لإقناع شيريهان بتقديم فوازير رمضان عبر شاشة المنصة حصريا خلال رمضان القادم، لكن شيريهان لم تحسم موقفها تجاه هذا العرض حتى وقتنا الحالى.

جدير بالذكر أن كوكو شانيل من إخراج هادى الباجورى وشارك فى بطولتها إنجى وجدان وسمر مرسى وعدد كبير من النجوم.


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