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أحمد فهمى وهنا الزاهد.. ثنائى مسرحى قريبًا

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر

يحضر الفنان أحمد فهمى أول أعماله المسرحية وتشاركه البطولة زوجته الفنانة هنا الزاهد، وتعد هذه المسرحية الأولى لها هى الأخرى منذ بداية طريقها الفنى، ويتعاونا فيها مع الشاعر الغنائى أمير طعيمة، الذى يقوم بتأليف المسرحية، ويشارك فيها الفنان محمد ثروت، وجارٍ ترشيح عدد من الفنانين، المسرحية يبدأ عرضها خلال شهر أكتوبر المقبل، ضمن فاعليات موسم الرياض، فى المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تبدأ البروفات فى الأيام الأولى من شهر سبتمبر، رغم أن فهمى وهنا بدءا التحضير الفعلى لها بعد انتهاء عيد الفطر الماضى.

يشار إلى أن هذه المسرحية تشهد التعاون الثالث بين الفنان أحمد فهمى وزوجته الفنانة هنا الزاهد، بعدما شاركا معا من قبل بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات»، وظهوره ضيف شرف فى حكاية «٩ خطوات لقلب الرجل» التى أذيعت ضمن حكايات مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، والذى شهد أولى البطولات المطلقة لهنا فى الدراما التليفزيونية.

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