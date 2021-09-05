احذروا الموجة الرابعة.. 9 رسائل من السيسي باحتفالية أبواب الخير

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من الرسائل الهامة، خلال الساعات الأخيرة خلال فعاليات احتفالية أبواب الخير، التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لنحو 5 ملايين مواطن.

تفاصيل الاحتفالية

واحتفالية أبواب الخير التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف نحو 5 ملايين مواطن، في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

أبرز رسائل الرئيس

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية أبواب الخير:

- نحتاج إلى زيادة قدرات صندوق تحيا مصر المالية؛ لزيادة القدرة على العمل الخيري.



- الـ 100 مليار لسه ما جوش لغاية دلوقتي وقلت للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، شوف وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكتر من كده نحشدها في ظل الظروف التي تمر بها مصر، وأنتم شايفين الجهد وقد إيه محتاجين نساعد الناس ونطور أكتر من كده.



- صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة ليا، يعنى الجنيه مبيطلعش كده، دى طبيعة عندى يعني صعبة قوى، لازم أصدق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمنين أن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفقاها وفق دراسات وتصور للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر.



- نعمل على تلبية حاجة المواطنين بالريف، مثال ذلك أننا نوزع رؤوس ماشية على المواطنين في الريف لتغيير حياتهم.. بندِّيهم رأس ماشية بتجيب إيه؟ هتقول لي ده كويس.. هاقول لك أي نوع رأس ماشية بتديها لهم؟.



- فيه رأس ماشية بتجيب 40 كجم حليب في اليوم.. أنا بقى بادي الفلاح أي نوع؟.. النهارده أنا بادي نوع أفضل بتأكل وتشرب زي أي رأس ماشية عادية.. هتجيب له 30 و40 كجم حليب في اليوم، وهتفرق معاه، بأقل من 5 و6 و7 جنيهات.. ولو إديته اللي بتجيب الكمية دي أنا هابقى سعيد.



- الدولة تعمل على تطوير الأداء من أجل تحسين معيشة المواطنين.





- نحن على إننا على أعتاب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ويجب الانتباه للإجراءات الاحترازية ونخلى بالنا وحملة التطعيم ننهض بيها بأكبر معدلات.



- إحنا على أعتاب الموجة الرابعة، فرصة إن أنا أكلم الناس، من فضلكم ننتبه أكثر للإجراءات الاحترازية نخلي بالنا، حملة التطعيم اللي بتقوم بها وزارة الصحة ودكتور مصطفى ننهض بها بأكبر معدلات، وبقول للمصريين من فضلكم تجاوبوا معانا.



- نحن حريصون على أن يتم تطعيم أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة قبل بداية العام الدراسي ونرغب في تحقيق معدلات كبيرة جدًا في عملية التطعيم في خلال فترة زمنية قليلة جدًا جدًا للحصول على المناعة الجماعية.