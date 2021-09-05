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بسبب خلافات أسرية.. شاب يشعل النار في نفسه بمصر القديمة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
داليا عادل
فتحت نيابة مصر القديمة اليوم الأحد، التحقيق في واقعة قيام شاب بسكب بنزين وإشعال النيران في نفسه بأحد شوارع منطقة مصر القديمة.
خلافات أسرية 
وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن الشاب يبلغ من العمر 38 سنة، وتوجد خلافات أسرية أدت إلى دخوله في حالة نفسية سيئة وإقدامه على الانتحار، وجاء في التقرير الطبي، أنه مصاب بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء الجسم.
استدعاء أسرة الشاب 
كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة الشاب تمهيدا للاستماع إلى أقوالها، والاستعلام عن حالته الصحية.
بداية الواقعة
وتعود الواقعة لتلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بحروق خطيرة، وبعمل التحريات تبين أن الشاب يعاني حالة نفسية سيئة على نفسه فى الشارع وأشعل النيران وتمكن الأهالي من إطفاءه ونقلوه للمستشفى في حالة حرجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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