لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها

وأكد "الجيزاوي" أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية على مستوى الجامعة يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.





إجراء المقابلات مع المتقدمين

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة وعضوية الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ بكلية الحقوق ببنها.



كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة عضوا من الخارج.