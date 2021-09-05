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لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها اليوم لإجراء المقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبلغ عدد المتقدمين لشغل تلك الوظيفة 20 متقدمًا، واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل الوظيفة وطريقة إدارتهم لها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها
وأكد "الجيزاوي" أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية على مستوى الجامعة يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

إجراء المقابلات مع المتقدمين
يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة وعضوية الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ بكلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة عضوا من الخارج.

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