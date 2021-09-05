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نجاح أول عملية "راندڤو" لمسن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
الرعاية الصحية: (راندڤو) تقنية جديدة استحدثتها هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد لإزالة سبب انسداد القنوات الصفراوية

السبكي: الهيئة تضع على رأس أولوياتها تقديم الخدمة المنتفعين داخل محافظتهم دون تكبدهم عناء السفر

السبكي: نوفر أمهر الاستشاريين لتقديم الخدمة الصحية للمنتفعين وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استحداثها تقنية جراحية جديدة، وذلك ضمن حزم الخدمات العلاجية والتقنيات المحدثة التي أضافتها الهيئة لمحافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى من محافظات التأمين الصحي الشامل والتي تم إطلاق المنظومة بها منذ يوليو 2019.
إجراء عملية (راندڤو) ناجحة لمسن يعاني من صفراء انسدادية
وقال بيان الهيئة: إنه تم إجراء عملية (راندڤو) ناجحة لمسن يعاني من صفراء انسدادية، وخلال العملية يتم استخدام المنظار والأشعة التداخلية معًا، وذلك لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مشيرًا إلى أنه بمراجعة التاريخ المرضي للمنتفع، تبين أنه قام بإجراء عملية قلب مفتوح منذ ٧ أشهر، مع وجود فشل في وظائف القلب وارتجاع في الصمام المترالي.
عمل منظار قنوات مرارية
وتابع البيان، تم عمل محاولتين لعمل منظار قنوات مرارية للمنتفع المشار إليه، وكانتا غير ناجحتين، وعليه تم تحضير المريض لإجراء عملية (راندڤو)، والتي تتم بمشاركة استشاري المناظير مع استشاري الأشعة التداخلية، وذلك لإزالة سبب انسداد القنوات الصفراوية مع تركيب دعامة له، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، دون تحميل المريض أكثر من 300 جنيه فقط نسبة مساهمة.
 إجراء الجراحة بنجاح
واستكمل البيان، تمت إجراء الجراحة بنجاح على يد فريق من أمهر الجراحين بالهيئة.
وبدوره أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تقديم الرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وبأعلى جودة في أقرب مكان لهم، في محافظتهم، وهو ما يوفر عليهم مشقة السفر لتلقي العلاج أو عناء قوائم الانتظار.
وأشار إلى أن رؤية الهيئة ترتكز على توفير خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاث بإحترافية وجدارة إكلينيكية، إضافة إلى الاستعانة بأمهر الأطباء والاستشاريين والاستناد على البروتوكولات العلاجية المحدثة، والإطلاع المستمر على كل ماهو جديد في الشأن الطبي، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وفق أعلى مستويات الجودة العالمية، وبكل سهولة ويسر، وبما يعكس الشفافية والنزاهة والعدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المواطنين، كأحد أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

واستكمل الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، أن مزايا عمليات المناظير عديدة لا تتوافر في الجراحات المفتوحة مثل سرعة التعافي وقِصر المكوث في المستشفى والعودة السريعة لممارسة الحياة الطبيعية، لافتًا أن تقنية (راندڤو) هي تقنية تجرى لأول مرة على أرض بورسعيد، وأطلق عليها هذا الاسم حيث يتلاقى المنظار والأشعة التداخلية داخل جسم المريض، بالمنطقة المصابة خلال العملية، مؤكدًا نجاح العملية وتماثل المريض للشفاء.
نجاح أول عملية "راندڤو" لمسن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل
نجاح أول عملية "راندڤو" لمسن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل
نجاح أول عملية "راندڤو" لمسن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل
نجاح أول عملية "راندڤو" لمسن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل
نجاح أول عملية "راندڤو" لمسن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل
نجاح أول عملية "راندڤو" لمسن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

الكلمات المفتاحية

وزير الصحه دعامة اللجر الرعاية الصحي

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