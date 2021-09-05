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وزيرة البيئة ونظيرها القبرصي يبحثان سبل تعزيز التعاون

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع نظيرها القبرصى الدكتور كوستاس كاديس، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين فى مجالات العمل البيئى بين الطرفين، في إطار تفعيل أعمال اللجنة العليا المشتركة التى تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسى بين مصر وقبرص.

تعاون مشترك بين قبرص ومصر في قضايا البيئية
وأكدت وزيرة البيئة على عمق العلاقات المصرية القبرصية والتعاون المشترك بين البلدين فى قضايا البيئة سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف مشيرة إلى اهتمام مصر بالمبادرة القبرصية لتنسيق عمل المناخ المشترك فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط وآخر المستجدات بها فى الوقت الذى يتوجب اتخاذ خطوات جدية فى قضية تغير المناخ فيما يخص الوثيقة السياسية والتنفيذ الفعلى خاصة بعد اتجاه العديد من الدول لاستعادة مظاهر الحياة الاعتيادية والتخفيف من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
جهود مصر في قضية تغير المناخ
كما استعرضت وزيرة البيئة جهود مصر فى قضية تغير المناخ مؤكدة على حرص مصر على التعاون مع قبرص للدفع بموضوع التكيف ومواجهة آثار تغير المناخ وخاصة مع سعي مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ COp27 المزمع عقده العام القادم. 
 
المبادرة القبرصية لتنسيق عمل المناخ
ومن جانبه استعرض الوزير القبرصى آخر مستجدات المبادرة القبرصية لتنسيق عمل المناخ المشترك فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط مؤكدا أن مصر تعد من الدول الرئيسية فى الدفع بالمبادرة ودعمها فى ظل الجهود المصرية الحثيثة فى مفاوضات تغير المناخ وسعيها الدائم للخروج باتفاقات تحقق مصالح الدول النامية بشكل عادل مشددا على حرص بلاده على دعم استضافة مصر لمؤتمرCOP27.
 
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش التعاون بين مصر وقبرص وضرورة الربط بين جهود مواجهة آثار التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي، الأمر الذى يتماشى مع المبادرة المصرية الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نوفمبر 2018، التى من شأنها تربط التنوع البيولوجى والتغيرات المناخية والتصحر معًا، لذا اتفق الطرفان على أهمية عكس هذه المبادرة بالمبادرة القبرصية.
 
وشدد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال العمل البيئى واستكمال التعاون بين الطرفين وما أثمر عنه من جهود ودعم متبادل بين الطرفين فى المؤتمرات والمحافل الدولية مؤكدين على تعزيز سبل التعاون فى عدد من القضايا والموضوعات المشتركة بين الطرفين فى مجالات الحد من التلوث والدعم الفنى وتبادل الخبرات والزيارات بين الخبراء من الطرفين فى مجالات إدارة المخلفات وحوادث التلوث البحرى بالإضافة إلى دعوة خبراء قبرص لمناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة فى مجال الطاقة الشمسية.

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