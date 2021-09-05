Advertisements

تفريغ 3316 طن رخام بميناء غرب بورسعيد وتداول 28 سفينة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد، استقبل السفينة zamzam والتي ترفع علم توجو، لتفريغ 3316 طن رخام في الميناء.
دخول وخروج 28 سفينة بموانئ بورسعيد 
وقالت المنطقة في بيان اليوم، إن موانئ بورسعيد، سجلت دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن.
دخول سفينتي حاويات بميناء غرب بورسعيد 
بينما شهد ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة، ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

أخبار تهمك

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ ساعة

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ أقل من ساعتين

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بديل الشناوي

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يخطط لخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ يوم

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يدعو المصريين لتلقي لقاح كورونا: تجاوبوا معانا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

12:16 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

09:31 ص

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

12:58 م

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

12:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements