تفريغ 3316 طن رخام بميناء غرب بورسعيد وتداول 28 سفينة

دخول وخروج 28 سفينة ب موانئ بورسعيد



وقالت المنطقة في بيان اليوم، إن موانئ بورسعيد، سجلت دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن.

دخول سفينتي حاويات ب ميناء غرب بورسعيد

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة، ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.