محافظ الفيوم يوجه بسرعة حل مشكلة مياه الري لمنتفعي دورة "الجزيرة" بطامية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بسرعة حل مشكلة مياه الري لمنتفعي الأراضي الزراعية بدورة "الجزيرة" بقرية قصر رشوان، التابعة لمركز طامية، مشددًا على ضرورة حماية الرقعة الزراعية من التبوير، والحفاظ على الاستقرار المعيشي للمنتفعين من هذه الأراضي.

بحث شكوى عدد من المنتفعين

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، صباح اليوم، لبحث شكوى عدد من المنتفعين من أهالي قرية قصر رشوان، من فصل التيار الكهربائي عن أحد المحولات الذي يغذي ماكينة ري تروي نحو 950 فدانًا من الأرض الزراعية بدورة "الجزيرة"، وارتفاع فاتورة الكهرباء المستحقة على المحول، وتعطله عن العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد صابر مدير عام الكهرباء، والمهندس خالد فاروق مدير عام الإصلاح الزراعي، والمهندس سيد عدلي مدير التعاون الزراعي، والمهندس محمد إبراهيم مدير ري الفيوم، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

مراجعة استهلاك العداد الكهربائي الجديد للمحطة

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع خلال الاجتماع، لكافة جوانب المشكلة، ووجه مدير عام الكهرباء، بمراجعة استهلاك العداد الكهربائي الجديد للمحطة، منعًا لتحميل أي أعباء زائدة عن استهلاك المحطة من التيار الكهربائي، وكذلك إصلاح محول الكهرباء الخاص بالمحطة، بمعرفة قطاع الكهرباء، لرفع العبء عن كاهل المنتفعين من صغار المزارعين.

بحث آليات التنفيذ السريع لحكم ضم المحطة

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الري، ببحث آليات التنفيذ السريع لحكم قضائي صدر عام 2011 بضم المحطة لقطاع الري، وذلك من خلال المعاينة على الطبيعة لمسار المياه بدءًا من خروجها من المحطة وكيفية ربطها بإحدى الترع التابعة للري، ومنها إلى المصدر المغذي لأراضي المنتفعين، بهدف التيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم بعد ضم المحطة لقطاع الري.

