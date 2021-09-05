Advertisements

محافظ الفيوم يوجه بسرعة حل مشكلة مياه الري لمنتفعي دورة "الجزيرة" بطامية

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بسرعة حل مشكلة مياه الري لمنتفعي الأراضي الزراعية بدورة "الجزيرة" بقرية قصر رشوان، التابعة لمركز طامية، مشددًا على ضرورة حماية الرقعة الزراعية من التبوير، والحفاظ على الاستقرار المعيشي للمنتفعين من هذه الأراضي.
بحث شكوى عدد من المنتفعين
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، صباح اليوم، لبحث شكوى عدد من المنتفعين من أهالي قرية قصر رشوان، من فصل التيار الكهربائي عن أحد المحولات الذي يغذي ماكينة ري تروي نحو 950 فدانًا من الأرض الزراعية بدورة "الجزيرة"، وارتفاع فاتورة الكهرباء المستحقة على المحول، وتعطله عن العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد صابر مدير عام الكهرباء، والمهندس خالد فاروق مدير عام الإصلاح الزراعي، والمهندس سيد عدلي مدير التعاون الزراعي، والمهندس محمد إبراهيم مدير ري الفيوم، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.
مراجعة استهلاك العداد الكهربائي الجديد للمحطة
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع خلال الاجتماع، لكافة جوانب المشكلة، ووجه مدير عام الكهرباء، بمراجعة استهلاك العداد الكهربائي الجديد للمحطة، منعًا لتحميل أي أعباء زائدة عن استهلاك المحطة من التيار الكهربائي، وكذلك إصلاح محول الكهرباء الخاص بالمحطة، بمعرفة قطاع الكهرباء، لرفع العبء عن كاهل المنتفعين من صغار المزارعين.
بحث آليات التنفيذ السريع لحكم ضم المحطة
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الري، ببحث آليات التنفيذ السريع لحكم قضائي صدر عام 2011 بضم المحطة لقطاع الري، وذلك من خلال المعاينة على الطبيعة لمسار المياه بدءًا من خروجها من المحطة وكيفية ربطها بإحدى الترع التابعة للري، ومنها إلى المصدر المغذي لأراضي المنتفعين، بهدف التيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم بعد ضم المحطة لقطاع الري.
محافظ الفيوم يوجه بسرعة حل مشكلة مياه الري لمنتفعي دورة "الجزيرة" بطامية
محافظ الفيوم يوجه بسرعة حل مشكلة مياه الري لمنتفعي دورة "الجزيرة" بطامية

أخبار تهمك

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

منذ أقل من ساعتين

شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يخطط لخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 13 ساعة

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يدعو المصريين لتلقي لقاح كورونا: تجاوبوا معانا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بديل الشناوي

منذ ساعة و نصف

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ ساعة و نصف
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

12:16 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

09:31 ص

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

12:58 م

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

12:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements