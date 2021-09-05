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محافظ الفيوم يوجه بسرعة حل مشكلة مياه الري لمنتفعي دورة "الجزيرة" بطامية
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:16 م
الفيوم: ريهام على
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بسرعة حل مشكلة مياه الري لمنتفعي الأراضي الزراعية بدورة "الجزيرة" بقرية قصر رشوان، التابعة لمركز طامية، مشددًا على ضرورة حماية الرقعة الزراعية من التبوير، والحفاظ على الاستقرار المعيشي للمنتفعين من هذه الأراضي.
بحث شكوى عدد من المنتفعين
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، صباح اليوم، لبحث شكوى عدد من المنتفعين من أهالي قرية قصر رشوان، من فصل التيار الكهربائي عن أحد المحولات الذي يغذي ماكينة ري تروي نحو 950 فدانًا من الأرض الزراعية بدورة "الجزيرة"، وارتفاع فاتورة الكهرباء المستحقة على المحول، وتعطله عن العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد صابر مدير عام الكهرباء، والمهندس خالد فاروق مدير عام الإصلاح الزراعي، والمهندس سيد عدلي مدير التعاون الزراعي، والمهندس محمد إبراهيم مدير ري الفيوم، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.
مراجعة استهلاك العداد الكهربائي الجديد للمحطة
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع خلال الاجتماع، لكافة جوانب المشكلة، ووجه مدير عام الكهرباء، بمراجعة استهلاك العداد الكهربائي الجديد للمحطة، منعًا لتحميل أي أعباء زائدة عن استهلاك المحطة من التيار الكهربائي، وكذلك إصلاح محول الكهرباء الخاص بالمحطة، بمعرفة قطاع الكهرباء، لرفع العبء عن كاهل المنتفعين من صغار المزارعين.
بحث آليات التنفيذ السريع لحكم ضم المحطة
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الري، ببحث آليات التنفيذ السريع لحكم قضائي صدر عام 2011 بضم المحطة لقطاع الري، وذلك من خلال المعاينة على الطبيعة لمسار المياه بدءًا من خروجها من المحطة وكيفية ربطها بإحدى الترع التابعة للري، ومنها إلى المصدر المغذي لأراضي المنتفعين، بهدف التيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم بعد ضم المحطة لقطاع الري.
بحث شكوى عدد من المنتفعين
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، صباح اليوم، لبحث شكوى عدد من المنتفعين من أهالي قرية قصر رشوان، من فصل التيار الكهربائي عن أحد المحولات الذي يغذي ماكينة ري تروي نحو 950 فدانًا من الأرض الزراعية بدورة "الجزيرة"، وارتفاع فاتورة الكهرباء المستحقة على المحول، وتعطله عن العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد صابر مدير عام الكهرباء، والمهندس خالد فاروق مدير عام الإصلاح الزراعي، والمهندس سيد عدلي مدير التعاون الزراعي، والمهندس محمد إبراهيم مدير ري الفيوم، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.
مراجعة استهلاك العداد الكهربائي الجديد للمحطة
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع خلال الاجتماع، لكافة جوانب المشكلة، ووجه مدير عام الكهرباء، بمراجعة استهلاك العداد الكهربائي الجديد للمحطة، منعًا لتحميل أي أعباء زائدة عن استهلاك المحطة من التيار الكهربائي، وكذلك إصلاح محول الكهرباء الخاص بالمحطة، بمعرفة قطاع الكهرباء، لرفع العبء عن كاهل المنتفعين من صغار المزارعين.
بحث آليات التنفيذ السريع لحكم ضم المحطة
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الري، ببحث آليات التنفيذ السريع لحكم قضائي صدر عام 2011 بضم المحطة لقطاع الري، وذلك من خلال المعاينة على الطبيعة لمسار المياه بدءًا من خروجها من المحطة وكيفية ربطها بإحدى الترع التابعة للري، ومنها إلى المصدر المغذي لأراضي المنتفعين، بهدف التيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم بعد ضم المحطة لقطاع الري.