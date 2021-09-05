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رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية ولجنة الاستغاثات خلال شهر أغسطس

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، لمتابعة جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر أغسطس 2021، حيث أوضح أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 653 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين.

189 قرار علاج على نفقة الدولة
وأوضح المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاستجابات خلال شهر أغسطس شملت صدور 189 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن إجراء 217 عملية جراحية، وإصدار 13 قرارًا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

توفير الإجراءات الطبية لـ 89 حالة من مرضى الأورام 
وأشار إلى أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضًا توفير الإجراءات الطبية لـ 89 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 69 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 33 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

رصد 7 منشورات كاذبة
ولفت الدكتور حسام المصري إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية رصدت 7 منشورات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المشار إليها، تم التعامل معها قانونيًا، مؤكدا حرص اللجنة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات من خلال الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة.
رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية ولجنة الاستغاثات خلال شهر أغسطس
رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية ولجنة الاستغاثات خلال شهر أغسطس

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مصطفى مدبولي مصر رئيس الوزراء تركيب اطراف صناعية

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