رشا شربتجي لـ "الفجر الفني": الفن يجمعنا عندما تفرقنا السياسة وهذه تفاصيل عودة أمل عرفة إلى "حارة القبة 3" (حوار)

الفجر الفني

بدايةً... حدثينا عن تفاصيل التحضيرات الخاصة للجزء الثالث من حارة القبة؟

هذا الجزء شهد مفاجآت أولها أزمة أمل عرفة وعودتها للمشاركة مرة ثانية.. ما تعليقك؟

وماذا عن انسحاب سلافة معمار؟

حارة القبة يحمل أجزاءً مطوّلة.. كيف سيتم تفادي الوقوع في فخ شعور المشاهد بالملل؟

كيف ترى رشا شربتجي الدراما المشتركة.. هل لها عيوب؟

ولكن لماذا نلاحظ دائماً أنها مُعرضة للهجوم الدائم أكثر من غيرها؟

شاهدنا أخيراً، أكثر من واقعة لعدد كبير من المشاهير ممن قاموا بسرد مشكلاتهم عبر السوشيال ميديا.. هل أنتِ من مؤيدي هذه الفكرة؟

ننتقل بالحديث إلى الدراما السورية ووضعها الحالي،

برأيك ما الذي ينقصها حتى الآن؟



تحتاج إلى دعم مادي قوي، ودعم معنوي وقدرة على التسويق ومحطات تستقبلها وتدعمها وتحبها مثلما كان الوضع بالسابق قبل فترة الحرب، نحتاج كذلك إلى عدد أكبر من المنتجين حتى يكون الإنتاج ثري ولائق بتاريخ الدراما السورية ونستطيع الوقوف بقوة مرة ثانية.



حدثينا أكثر عن تحضيرات الجزئين الرابع والخامس من حارة القبة... وهل لديك أعمالاً أخرى إلى جانب هذا المشروع؟



نعم، فهناك جزئين رابع وخامس منه ولكن مازال الوقت مبكراً حتى نعلن تفاصيلهما، فالثاني سيعرض في دراما رمضان 2022، والثالث في الماراثون الذي يليه عام 2023، وهناك خيارات وعروض أخرى ولكن لم أتخذ فيها أي قرار.



من هو الفنان الذي تتمني العمل معه ولم تسنح لك الفرصة بعد؟



سأذكر اثنين من النجوم، أولهم أحمد السقا لأني أحبه جداً، وأحمد عز، وكلاهما مميزين جداً، ولم تتاح لي الفرصة بعد للعمل معهم ولكن لا نعرف، فمن الممكن أن تدور الأيام ونجتمع معاً وسيكون شرف لي.







تعكف المخرجة السورية رشا شربتجي، على التحضير للجزء الثالث من مسلسل "حارة القبة"، والذي يضم كوكبة من كبار النجوم السوريين.وشهد هذا الجزء مفاجآت عدّة، كان أبرزها هو انسحاب النجمة السورية أمل عرفة، وإعلانها عن اعتذارها عن عدم المشاركة فيه بسبب خلافات مع منتجي العمل ثم بعدها عادت من جديد وتراجعت عن الانسحاب، كما شهد أيضاً، اعتذار النجمة سلافة معمار وعدم مشاركتها بهذا الجزء." أجرى مقابلة خاصة معها حول التحضير للجزء الثالث من حارة القبة، وتحدّثت عن كواليس عودة أمل عرفة للعمل وسر انسحاب سلافة معمار، وعما إذا كانت مع سرد المشاهير لمشكلاتهم على السوشيال ميديا والمنصات الاجتماعية أم لا، وعن تواجدها في الجزء الرابع والخامس من حارة القبة، وأمور أخرى غيرها..بالنسبة إلى حارة القبة 3، بدأنا تصوير المشاهد منذ أسبوعين، وانتهينا من 3 لوكيشنات رئيسية، وحارة القبة ستكون مليئة بالأحداث الإجتماعية القديمة الخاصة بالأجزاء السابقة، كما تم انضمام شخصيات جديدة تثري العمل الدرامي.نعم، سأتحدث عن النجمة أمل عرفة التي أحبها جداً، ولديّ معها تجارب ناجحة، كما أنها كانت داعمة لي، عندما كنت مخرجة جديدة وهي نجمة كبيرة، وماحدث تفاصيله، تكمن في أنها كانت لديها طلبات، وحدثت مفاوضات بين الطرفين، وعدنا مرة أخرى لنقطة اتفاق، ونحن كسبناها وهي كسبتنا أيضاً، لأن هذا الدور مختلف وجميل، ويحتاج لنجمة من العيار الثقيل.في الحقيقة، انسحابها يعد خسارة كبيرة، فهي حصان رابح في أي عمل تتواجد فيه وهي من ضمن مقومات نجاحه، ولكن المشروع قائم ومستمر رغم انسحابها، فلا يوجد عمل يتوقف بإنسحاب أحد الأطراف، وأود أن أوضح، أن انسحابها كان بسبب ظروف شخصية، من وفاة والدتها وارتباطها بأعمال يتم تصويرها خارج البلاد، وبتمنالها أن تكون الفترة المقبلة غير مرهقة عليها، وأقول ذلك، لأني تحدثت معها وعلمت أن هناك ضغوطات شديدة عليها، وأتمنى أن تكون اختياراتها جميلة مثلها، وخسرناها ولكن كسبنا النجمة رنا شميس وأتمنى أن تجسد شخصية أم العز كما يتمناها المشاهد.بالتأكيد أنا أخاف من الأعمال ذات الأجزاء المطولة، ولكن حارة القبة من البداية وخطته أنه سيكون 5 أجزاء، وكل جزء به شخصيات جديدة وأحداث جديدة، فالأول حمل أحداث مليئة بالأكشن، والثاني به تراجيديا، والثالث سيكون به دراما، وكل جزء به دم جديد، وأتوقع أن المشاهد لم يشعر بأي ملل.لها عيوب وهي أن في بعض الأحيان تكون مفبركة، فعلى سبيل المثال، يكون الأب مصري والابن سوري والأخ لبناني، وفي هذه الحالة بالتأكيد تحدث أخطاء، ولكن إذا تواجدت خلطة مضّبوطة وتركيبة منطقية، مثل أعمال عدة لي ومنها سمرا وطريق وغيرها، ولانستطيع القول بأن الخلط لا يحدث بالحقيقة، لأنني جئت للحياة نتاج دراما عربية مشتركة، فأنا والدي سوري ودرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية ووالدتي مصرية.الدراما المشتركة نوع يعشق الجمهور مشاهدته، ولكن بالفعل، يتم مهاجمتها؛ وممكن يكون السر في ذلك هو أن أي حالة من الوحدة والاجتماع في شيء واحد تسبب استفزاز لفئات معينة، ولكن أنا لي وجهة نظر في هذه النقطة، وهي أن ما لم نجتمع فيه بالصعيد السياسي، ممكن نحققه بالفن، ونكون يد واحدة، وإذا لاحظنا جيداً، سنجد أن لغتنا واحدة وتقاليدنا واحدة ودياناتنا كلها قريبة من بعضها، ونحن وطن عربي واحد لماذا لانجتمع في عمل مشترك، فمثلاً مدينة مثل بيروت فهي تضم عدد من الجنسيات المختلفة وكذلك دبي تجمع عدد من جنسيات العالم، وأبرز نموذج على صدق كلامي، هو هذا التزاوج الذي حدث بين السوريين وبلاد المهجر كما نقول، سواء ببيروت أو بدبي أو السعودية ومصر التي فتحت أبوابها، ودول عربية أخرى فتحت لهم ذراعها لاستقبال السوريين الذين لديهم مشكلات ببلادهم وتعرضت مناطقهم لدمار شامل، فلماذا لا نجتمع في عمل واحد، ولماذا لا يجمعنا الفن إذا السياسة فرقتنا؟.أنا ضد هذه الفكرة تماماً، لأن برأيّ أننا عائلة واحدة، لكم أن تتخيلوا أننا نقضي معا ساعات طويلة أكثر من الوقت الذي نقضيه مع عائلاتنا، نتناول الفطار والغداء والعشاء معا، وإذا مرض أحد فينا نتبادل الزيارات، نقضي 5 أشهر في العمل كأسرة واحدة، ويصبح وجعنا واحد وفرحنا واحد، هل إذا اختلف الأخوات في بعض النقاط، يقوموا بسرد التفاصيل على السوشيال ميديا، بالتأكيد لا سيحلوا مشاكلهم في سرية، ولذلك أنا لست من مؤيدي هذه الخطوة إلا في حالة واحدة عندما يكون الأمر كبير ولا حل له سوى الإعلان عنه حتى يصل الصوت.